Прокуратура объявила в розыск 7 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые оказывали Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Результатом предоставления такой помощи стало вхождение территории Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации и дальнейшая оккупация полуострова.

Прокуратурой автономии готовятся ходатайства о предоставлении разрешения на задержание с целью их привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.