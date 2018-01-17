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Прокуратура объявила в розыск 7 бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые оказывали Российской Федерации и ее представителям помощь в проведении подрывной деятельности против Украины. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Результатом предоставления такой помощи стало вхождение территории Автономной Республики Крым в состав Российской Федерации и дальнейшая оккупация полуострова.

Прокуратурой автономии готовятся ходатайства о предоставлении разрешения на задержание с целью их привода для участия в рассмотрении ходатайства о применении меры пресечения в виде содержания под стражей.
ForUm

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