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В среду, 17 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,6750/28,6950 грн/долл.

Как сообщил дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня подешевела относительно доллара на 5 копеек.

По его информации, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 34,9829/35,0106 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,5055/0,5063 грн/рубль, сообщает УНИАН.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 28,6415 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 226 сделок на сумму 116,56 млн долл.

Напомним, во вторник, 16 января, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 28,62/28,64 грн/долл.
 
ForUm

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