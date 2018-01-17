Людям, вернувшимся с неподконтрольных территорий Донбасса нужна поддержка, и публично заявлять о подозрениях этим людям — неправильно. Такое мнение выразил Виктор Медведчук в интервью «КП в Украине», отвечая на вопрос о проверках, которые СБУ устроит для освобожденных.

Политик прокомментировал заявление советника президента Украины Юрия Бирюкова, заявившего о подозрениях в дезертирстве 14-ти из 74 освобожденных.

«Подобные публичные заявления, тем более из уст советника президента, делаются не от большого ума. Что касается освобожденных 14 человек, о которых говорит Бирюков, то это люди, которых разыскивала Украина. Списки на освобождение формировала СБУ, и ей виднее, кого туда вносить и кого освобождать в порядке обмена... Так что этот вопрос правильнее было бы адресовать представителям СБУ. Я занимался переговорами по обмену тех лиц, которых подавала Служба безопасности Украины», — рассказал политик.

Такое же мнение лидер «Украинского выбора» выразил и в отношении заявлений главы СБУ, публично заявившего о необходимости проверить освобожденных из плена относительно обстоятельств их пребывания в плену и проверять на связь с РФ.

«Безусловно, в СБУ должны этим заниматься — это их прямая обязанность, в том числе и проверка на связь с РФ. Я только уверен, что публично делать такие заявления неправильно. Этим людям нужна поддержка, и я согласен с президентом Украины, который сказал, что освобождение наших героев - одно из главных событий года, и нужно объединиться, чтобы вырвать оставшихся там», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему были освобождены 478 человек ― как военнослужащие, так и гражданские лица, а также удалось вернуть в Украину осужденных в РФ украинцев Юрия Солошенко, Геннадия Афанасьева и Надежду Савченко.