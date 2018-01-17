также в разделеОбщество
Украина увеличила бюджет оборонного заказа на 37% 6
Подозреваемый в покушении на Осмаева и Окуеву рассчитывает на обмен 8
Суд оштрафовал Сытника по иску НАПК 14
Луценко объяснил, почему засекретил решение Краматорского суда 18
В Украине бушует циклон: погода будет ухудшаться 59
В Польшу эмигрировали более миллиона украинцев 43
Гройсман просит антикоррупционеров помочь с кандидатурой главы Госгеокадастра 13
На Львовщине предприниматели украли газа на 1,4 миллиарда 42
ГПУ: Компания ICU не причастна к выведению «денег» Януковича 35
Гройсман пригрозил чиновникам увольнением за неубранный снег 18
Аваков категорически против Манько на должности главы Госслужбы ветеранов 43
Дещица: Ввести войска в Украину Путина просил не только Янукович 1003
Из-за непогоды спасатели перешли на усиленный режим службы 17
В Украине от кори умер еще один человек 40
Javelin могут поступить в ВСУ в течение полугода 53
В трех областях ограничено движение грузовиков 43
Штаб: В ОРДЛО задерживают вернувшихся после обмена 60
В Одессе задержали пьяных медиков, которые не оказали помощь мужчине 49

Людям, вернувшимся с неподконтрольных территорий Донбасса нужна поддержка, и публично заявлять о подозрениях этим людям — неправильно. Такое мнение выразил Виктор Медведчук в интервью «КП в Украине», отвечая на вопрос о проверках, которые СБУ устроит для освобожденных.

Политик прокомментировал заявление советника президента Украины Юрия Бирюкова, заявившего о подозрениях в дезертирстве 14-ти из 74 освобожденных.  

«Подобные публичные заявления, тем более из уст советника президента, делаются не от большого ума. Что касается освобожденных 14 человек, о которых говорит Бирюков, то это люди, которых разыскивала Украина. Списки на освобождение формировала СБУ, и ей виднее, кого туда вносить и кого освобождать в порядке обмена... Так что этот вопрос правильнее было бы адресовать представителям СБУ. Я занимался переговорами по обмену тех лиц, которых подавала Служба безопасности Украины», — рассказал политик.

Такое же мнение лидер «Украинского выбора» выразил и в отношении заявлений главы СБУ, публично заявившего о необходимости проверить освобожденных из плена относительно обстоятельств их пребывания в плену и проверять на связь с РФ.

«Безусловно, в СБУ должны этим заниматься — это их прямая обязанность, в том числе и проверка на связь с РФ. Я только уверен, что публично делать такие заявления неправильно. Этим людям нужна поддержка, и я согласен с президентом Украины, который сказал, что освобождение наших героев - одно из главных событий года, и нужно объединиться, чтобы вырвать оставшихся там», — подчеркнул Виктор Медведчук.

Напомним, спецпредставитель по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Виктор Медведчук занимается обменом пленными с декабря 2014 года. Благодаря ему были освобождены 478 человек ― как военнослужащие, так и гражданские лица, а также удалось вернуть в Украину осужденных в РФ украинцев Юрия Солошенко, Геннадия Афанасьева и Надежду Савченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги