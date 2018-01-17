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Из-за снегопадов сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям переведены на усиленный режим несения службы. Об этом заявил председатель ГосЧС Николай Чечеткин, сообщили ForUm’у в департаменте коммуникации МВД.

Он отметил, что для безопасного проезда на дорогах привлечено 1300 единиц техники и 1800 работников «Укравтодора», а сотрудники ГосЧС переведены на усиленный режим несения службы.

«Силы ГосЧС, а это около 2000 техники и 7000 человек переведены на усиленный режим несения службы», - сказал Чечеткин.

Он отметил, что на проблемных участках в Киеве работают тягачи для оказания помощи и буксировки транспорта. По Киевской области частично ограничен въезд грузового транспорта в город по направлению Харькова и Чернигова.

Председатель ГосЧС подчеркнул, что погодные условия будут усложняться, пик интенсивности осадков придется на вторую половину ночи и утро завтрашнего дня.

Напомним, 17-18 января в результате воздействия активного циклона в Украине ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.
ForUm

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