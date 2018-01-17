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Правительство Чехии во главе с Андреем Бабишем подало в отставку после внесенного вотума недоверия парламента.

Ожидается, что президент Милош Земан примет отставку к концу недели. Однако отмечено, что правительство будет выполнять свои обязанности до назначения нового кабинета, сообщает 112 Украина со ссылкой на Ceske Noviny

Андрей Бабиш рассказал журналистам, что собирается лично передать документы об отставке президенту Земану. 

Сегодня уже должны начаться переговоры с парламентскими партиями. Президент заявил, что может назначить Бабиша на пост премьер-министра снова только в том случае, если он наберет большинство голосов в Палате. 

Бабиш был назначен премьер-министром 13 декабря 2017 года. Тогда он заручился поддержкой меньшинства: «за» проголосовали 78 депутатов, а 116 были против. Еще 6 воздержались. 
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