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Население стран-членов ЕС и европейские предприниматели должны производить меньше неорганических отходов и перерабатывать значительно больше пластика.

Согласно стратегической программе, представленной Евросоюзом во вторник, 16 января, к 2030 году «весь упаковочный материал на рынке ЕС должен будет подлежать вторичной переработке». План базируется на экономическом стимулировании переработки пластиковых отходов и сокращении потребления одноразовой упаковки.

«Просто сказать »Давайте запретим пластик» ничего не даст», - заявил первый заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс, сообщает DW.

Для реализации стратегии, в частности, планируется создание во всех европейских портах пунктов сбора пластиковых отходов, извлекаемых из моря. Прорабатываются экономические стимулы для перерабатывающей промышленности и единые маркировки для биоразлагаемых заменителей пластика. Использование продуктов микропластики в косметике предлагается  ограничить.

Во всем мире пластик составляет 85 процентов отходов, попадающих на пляжи, а европейцы ежегодно производят 25 млн тонн пластиковых отходов, из которых на сегодняшний день лишь 30 процентов собираются для переработки, отмечается в коммюнике Еврокомиссии. При этом, согласно подсчетам экономистов, лишь 5 процентов стоимости упаковочных материалов остается в экономике. Остальное безвозвратно теряется спустя очень короткое время. Это обходится в 70 - 105 млрд евро ежегодно. «Европа не может себе позволить такие потери», указывается в документе.
ForUm

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