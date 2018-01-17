Национальная полиция Украины официально подтвердила факт начала уголовного преследования журналистов «Радио Свобода». Об этом сообщила пресс-служба «Украинского выбора — Права народа».

Информация о совершении журналистами уголовного правонарушения по части второй статьи 182 Уголовного кодекса Украины («Нарушение неприкосновенности частной жизни») внесена в Единый реестр досудебных расследований 22 декабря 2017 года под № 12017100090014917.

«5 и 7 ноября журналисты «Радио Свобода» предприняли ряд попыток провести видеосъемку Виктора Медведчука и членов его семьи, которые находились на территории режимного охраняемого объекта – терминала «В» аэропорта «Жуляны», без согласия на то самого Виктора Медведчука. Согласно украинскому законодательству, сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации допускается только в отношении лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или органов местного самоуправления, а Виктор Медведчук таким лицом не является. То есть сбор, использование и распространение конфиденциальной информации о нем возможны лишь с его согласия (статья 32 Конституции Украины, статьи 5, 11, 21 Закона Украины «Об информации»)», — говорится в заявлении пресс-службы.

Именно поэтому В. Медведчук направил в Национальную полицию Украины заявление об уголовном правонарушении по факту незаконного сбора, использования и распространения конфиденциальной информации относительно него и членов его семьи, напомнили в «Украинском выборе».

1 декабря 2017 года Печерский районный суд г. Киева обязал Национальную полицию Украины внести сведения об этом уголовном правонарушении в ЕРДР и провести досудебное расследование.

Также Печерский районный суд г. Киева 21 декабря удовлетворил иск Виктора Медведчука относительно бездействия Генеральной прокуратуры Украины – невнесения сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований. Таким образом привлечением к уголовной ответственности журналистов «Радио Свобода» займется не только Нацполиция, но и ГПУ.