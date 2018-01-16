По данным Гидрометцентра, в результате влияния активного циклона в Украине на протяжении 18 января прогнозируется существенное осложнение погодных условий, сообщает пресс-служба Патрульной полиции.
На территории Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей ожидаются сильные и очень сильные снегопады, метели, образование снежного покрова высотой до 40 сантиметров, в Киеве около 20 сантиметров.
В Днепропетровской, Запорожской и Херсонской областях сильный дождь с переходом в снег.
В Украине, кроме западных областей усиление ветра до 15-20 м/с, в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях 25-28 м/с, на дорогах Украины гололедица.
В Киевской области: сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-20 м/с, метели, местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 10-20 сантиметров. В восточных районах области очень сильный мокрый снег, высота снежного покрова 30-40 сантиметров.
В Киеве сильный мокрый снег, усиление ветра до 15-18 м/с, метели, на дорогах гололедица, образование снежного покрова высотой 20 сантиметров.
При таких погодных условиях советуем водителям быть особенно внимательными, при движении неукоснительно соблюдать ПДД. Не забывайте о ремнях безопасности, соблюдайте безопасную скорость и дистанцию, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники).
Также водителям стоит заранее планировать маршруты поездок, или по возможности вообще отказаться от поездок на время непогоды.
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