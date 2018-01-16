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Хозяйственный суд Киева запретил ПАО «Киевхлеб» производить торты в упаковке, которая похожа на упаковку торта «Золотой ключик» корпорации Roshen.

Об этом говорится в решении суда от 26 декабря 2017 года, передает Европейская правда. 

Согласно материалам дела, ПАО «Киевхлеб» использовало оформление упаковки кондитерского изделия-торта «Сказочный ключик», которое похоже на оформление упаковки торта «Золотой ключик» производства дочернего предприятия «Кондитерская корпорация «Рошен».

Суд  признал свидетельство на знак для товаров и услуг № 228350, выданное Киевхлебу, недействительным, обязал МЭРТ его аннулировать и написать об этом в официальном бюллетене «Промышленная собственность».

Напомним, 6 декабря 2017 АМКУ сообщил о наложении штрафа на ПАО «Киевхлеб» в размере 219 тыс. грн за использование ПАО «Киевхлеб» упаковки кондитерского изделия – торта «Сказочный ключик», которая внешне якобы похожа на упаковку торта «Золотой ключик» производства «Рошен».

После этого в «Киевхлебе» заявили, что обжалуют решение АМКУ
ForUm

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