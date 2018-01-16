В Верховной Раде создали три депутатских объединения - «Правозащитная коалиция», «Питьевая вода», «Коалиция в поддержку плана экономического развития и инвестиций плана Маршалла для Украины». Об этом с трибуны ВР объявил спикер парламента Андрей Парубий.

«Согласно статье 60 закона Украины о регламенте ВР сообщаю о создании в ВР межфракционного депутатского объединения «Правозащитная коалиция», соруководители – нардепы Елена Сотник и Игорь Луценко», – заявил он, сообщает 112 Украина.

Также Парубий объявил о создании межфракционного объединения «Питьевая вода», руководитель – нардеп Андрей Река и о создании в ВР межфракционного депутатского объединения «Коалиция в поддержку плана экономического развития и инвестиций плана Маршалла для Украины», руководитель – нардеп Анна Гопко.