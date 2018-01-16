Народный депутат от «Оппозиционного блока» Юрий Мирошниченко проигнорировал семь вызовов на допрос по делам о событиях на Майдане во время Революции достоинства.

Об этом сообщил Укринформу начальник Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

«Мы вызвали его семь раз, и ни разу Мирошниченко Юрий не появился», - сказал он.

Горбатюк уточнил, что Мирошниченко вызвали по делу о штурме Майдана силовиками 19 февраля 2014. Также народному депутату направляли повестки на допрос по делу преступной организации экс-президента Виктора Януковича и в деле принятия так называемых «диктаторских законов» 16 января 2014.

Мирошниченко в Верховной Раде 7-го созыва был членом фракции Партии регионов, с 2010-го по 2014 годы был представителем экс-президента Януковича в парламенте.

Во время выборов в 2014 году прошел в Верховную Раду по списку «Оппозиционного блока».

По данным СМИ, в собственности семьи Мирошниченко является элитная недвижимость в США. В частности, двухэтажный дом стоимостью 3,1 млн долл. в Калифорнии, который ранее принадлежал американскому комедийному актеру Райану Стайлзу.