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Представители Генеральной прокуратуры и Службы безопасности Украины провели в ПАО «Укргаздобыча» обыски в связи с закупкой запасных частей к насосам по завышенным ценам. Об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он напомнил, что 5 мая 2017 было зарегистрировано уголовное производство по признакам уголовного преступления (ч.5 ст. 191 УК Украины) и Управлением по расследованию особо важных дел Главного следственного управления ГПУ начато досудебное расследование.

«Касалось оно факта закупки ПАО «Укргаздобыча» в октябре 2016 запасных частей к насосам в ООО «Украина-2000» на общую сумму более 51 млн грн, что превышает их рыночную стоимость в 3-20 раз», - сообщил Лысенко.

В ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица ПАО с целью завладения средствами, вступили в сговор с представителями предприятий-поставщиков запчастей, организовали и внедрили механизм проведения закупок товарно-материальных ценностей по завышенным ценам.

Досудебное расследование продолжается.

Ч.5 ст. 191 УК Украины «Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением» предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, сегодня утром в ПАО «Укргаздобыча» представители СБУ и ГПУ проводили следственные действия.
ForUm

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