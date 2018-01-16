«Конец прошлого года дал нам легкую надежду, что минский процесс будет перезагружен» – так прокомментировал состоявшийся в конце декабря обмен пленными «по формуле Медведчука – Путина» руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев в эфире телеканала NewsOne. Правда, потом, по словам политолога, события развивались по сценарию «наказание невиновных, награждение непричастных»: к обмену «постарались присоединиться все», используя это событие как повод для самопиара.

Как отметил Золотарев, «ни уважаемая мной госпожа Лутковская, ни Ирина Геращенко» не имеют отношения к достигнутым договоренностям. Политолог убежден, что состоявшийся обмен – полностью заслуга Виктора Медведчука. «Мы прекрасно понимаем, что все-таки именно Виктор Медведчук, как ему это раньше удавалось в 15–16-м годах, и в этот раз достиг приемлемой для всех сторон формулы обмена», – подчеркнул Золотарев.

Напомним, 27 декабря прошлого года состоялся крупнейший за всю историю конфликта на Донбассе обмен пленными, когда удалось освободить 380 человек по обе стороны линии соприкосновения. Этому событию предшествовали 15 месяцев переговоров. Процесс освобождения удерживаемых лиц сдвинулся с мертвой точки после того, как 15 ноября Виктор Медведчук обратился к президенту РФ. Содействие Владимира Путина, который провел телефонные переговоры с представителями неподконтрольных территорий, значительно ускорило процесс освобождения.

Виктор Медведчук был назначен спецпредставителем по вопросам гуманитарного характера в рамках Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях еще в декабре 2014 года и с тех пор занимается обменом пленными.