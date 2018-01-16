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Доклад администрации США о новых санкциях в отношении РФ будет подготовлен к 29 января, но пока рано говорить о количестве россиян, которые подпадут под новые санкции. Об этом сообщил посол США в России Джон Хантсман.

«Сейчас у нас есть дата 29 января (к которой будет подготовлен доклад со списком россиян, которые могут попасть под новые санкции. – Ред.), люди очень активно работают над этой частью закона (CAATSA)», - указал дипломат, сообщает ТАСС.

«Сейчас об этом еще слишком рано говорить», - сказал он, отвечая на вопрос о количестве россиян, которые могут подпасть на новые американские санкции.

При этом Хантсман пояснил, что разработчики доклада стараются учесть то, «как новые санкции отразятся на российско-американских отношениях не только в краткосрочной, но и в долгосрочной перспективе».

Напомним, ранее секретарь департамента казначейства (министр финансов США) Стивен Мнучин заявил, что Министерство финансов Соединенных Штатов Америки еще работает над списком российских олигархов из окружения президента России Владимира Путина, против которых в ближайшем будущем могут быть введены санкции. 
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