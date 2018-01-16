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В бельгийском городе Антверпен в результате взрыва погибли двое человек, еще 14 человек получили травмы различной степени тяжести.

Полиция сообщила, что нашла тела двух человек под завалами здания. Еще пятеро человек получили тяжелые травмы, один человек в критическом состоянии, сообщает УНИАН.

Полиция заявила, что это не было террористической атакой. Как сообщали СМИ, вероятной причиной взрыва может быть утечка газа.

Напомним, сильный взрыв произошел в итальянском ресторане в районе Паарденмаркт. В результате взрыва были также повреждены 3 соседних здания. 
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