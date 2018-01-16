Сегодня трое активистов приковали себя наручниками к металлическому турникету на входе в Киевскую областную прокуратуру с требованием убрать эту ограду, обеспечить открытый доступ в прокуратуру каждому гражданину, безотлагательно начать расследование резонансных дел-«висяков», остановить давление на местное самоуправление.

В случае невыполнения требований, активисты пообещали добиться увольнения прокурора Киевской области Дмитрия Чибисова.

К активистам вышел заместитель прокурора Киевской области Ярослав Бендик, который сообщил, что прокурора области Дмитрия Чибисова на работе нет и пообещал, что на днях Чибисов проведет с активистами, которые приняли участие в акции, круглый стол и рассмотрит вопрос демонтажа решетки на входе в прокуратуру.

Активисты дали прокурору Киевской неделю для демонтажа решетки. Если областной прокурор не уберет металлическую клетку на входе в прокуратуру и не обеспечит открытый доступ граждан в помещение - прибегать к более мощным акциям протеста.

«Мы требуем от киевского областного прокурора Дмитрия Чибисова убрать со входа в прокуратуру заградительные решетки, через которые пускают в прокуратуру исключительно избранных. Целью нашей акции является снос незаконно установленного препятствия для доступа людей в помещение прокуратуры. Почему областной прокурор скрывается от людей за клеткой - не понятно, никаких правовых оснований для установления этого заграждения нет. Этот турникет - это лучшие традиции режима Януковича, которые Чибисов ввел в прокуратуре области», - отметила участница акции Анастасия Попсуй, которая во время Революции Достоинства была волонтером и помогала семьям погибших, а сейчас является депутатом местного совета.

Активист Максим Плешко, который тоже участвовал в Евромайдане с первых его дней, убежден, что Чибисов является олицетворением коррумпированности и закрытости правоохранительных органов.

«Чибисов дискредитирует прокуратуру, он закрывается от людей клеткой. Мы требуем снести эти решетки и сделать так, чтобы каждый человек убедился в открытости прокуратуры. Кроме этого, Чибисов должен прекратить давление на органы местного самоуправления», - убежден Плешко.

По мнению активиста Богдана Слюсаренко, киевский областной лично саботирует десятки уголовных производств, прикрывает преступников и является частью уголовного спрута, за которым стоят незаконные застройщики и аферисты.

«За все время руководства Чибисова областной прокуратурой по десяткам резонансных уголовных производств не было проведено ни одного следственного действия. Тем временем Чибисов отстаивал интересы бизнес-групп и выполнял политические заказы, направленные на развитие взяточничества в системе прокуратуры. Чибисов является самым скандальным работником прокуратуры за всю ее историю, однако его до сих пор держат на должности. Надеемся, что его не будет в прокуратуре Киевщины так же, как и этой клетки на входе в помещение прокуратуры», - добавил Богдан Слюсаренко, который уже несколько лет подряд активно борется с вырубкой заповедного Беличанского леса, однако Чибисов не замечает этих рубок.