Партия бывшего главы каталонского правительства Карлеса Пучдемона должна возместить средства, полученные незаконным образом.

По решению провинциального суда Барселоны, оглашенному в понедельник, 15 января, Демократическая европейская каталонская партия (ДЕКП) нелегально получила от строительной компании Ferrovial по меньшей мере 6,6 миллиона евро. Суд пришел к выводу, что деньги поступали на счет партии в качестве своего рода взятки - оплаты за «гарантированное предоставление определенного количества заказов», сообщает DW.

В рамках коррупционной схемы Ferrovial делала пожертвования Дворцу каталонской музыки, после чего руководство учреждения переводило часть денежных средств на счета ДЕКП. Схема функционировала с 1999 по 2009 год, когда незаконные взаимоотношения между партией, в то время называвшейся Демократическая конвергенция Каталонии, и строительной компанией были обнаружены.

Правящая на протяжении многих лет в регионе Демократическая конвергенция Каталонии отрицала получение «откатов». Чтобы поправить свою репутацию, партия переименовалась в 2016 году в Демократическую европейскую каталонскую партию. Теперь ДЕКП нужно возместить средства в пользу государства.

В то же время правительство Испании предостерегает Карлеса Пучдемона от попыток управлять Каталонией из Бельгии, где политик находится вместе с четырьмя своими сторонниками. В противном случае Мадриду придется перенять прямое управление регионом, заявил 15 января премьер-министр Испании Мариано Рахой. По его словам, Пучдемон должен «физически» вступить в должность главы каталонского правительства.

Напомним, поддерживающие независимость Каталонии партии обеспечили себе абсолютное большинство в региональном парламенте по итогам подсчета 90% голосов.

1 октября в Каталонии прошел запрещенный Испанией референдум о независимости автономии. По информации каталонской власти, более 90% избирателей высказались за независимость от Испании.

27 октября парламент Каталонии проголосовал за выход из состава Испании, одобрив соответствующую декларацию. Сразу после этого Мадрид ввел в автономии прямое правление и объявил о роспуске каталонского парламента.

9 ноября Конституционный суд Испании отменил одностороннюю декларацию независимости Каталонии.

2 декабря премьер-министр Испании Мариано Рахой объявил об окончании сепаратистского процесса в Каталонии.

Пучдемон и бывшие министры его правительства находятся в Брюсселе. Он заявил, что вернется в Испанию, если победит на досрочных выборах.