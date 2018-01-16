также в разделеПроисшествия
Вчера в Украине на пожарах погибли сразу 12 человек 58
Обстрел автобуса под Волновахой: спустя три года дел в суде нет 47
Харьковских патрульных задержали за поборы с водителей 71
На Волыни из-за неосторожного обращения с ружьем погиб 16-летний парень 52
Во Львове корью заболели 74 человека 42
Сутки в АТО: 6 обстрелов, ранены двое военных 42
Житель Сум устроили стрельбу в магазине 56
Боевики впервые с начала новогоднего перемирия применили артиллерию 69
В Одесской области неизвестный обстрелял из гранатомета кафе 127
В Украине от кори умерли уже 6 человек 343
За прошлые сутки ранены 2 военных 37
В Запорожье среди улицы расстреляли предпринимателя 94
В Одессе на ходу загорелся трамвай: пассажиры выпрыгивали из окон 143
Пропавшую в Черкассах женщину-таксиста нашли мертвой 103
Сутки в АТО: Украина снова понесла потери 141
Ситуация в зоне АТО обострилась: 3 военных погибли, 4 – ранены 171
На Сумщине на газовой заправке взорвался автомобиль 97
В Новолуганском погиб боец батальона «Донбасс» 365

Вчера, 15 января, в пгт Затока Одесской области в результате поджога сгорела деревянная постройка на территории базы отдыха «Кемпинг - Каролина», сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что в 19:11 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании деревянной постройки на территории базы отдыха «Кемпинг - Каролина» в пгт Затока Белгород-Днестровского района.

В 19:30 на место вызова прибыли спасатели местной пожарной команды «К.Бугаз» и установили, что горит двухэтажное недействующее деревянное здание. В 19:59 спасатели локализовали и в 21:12 ликвидировали пожар на общей площади 250 метров квадратных.

К тушению пожара привлекалось 5 единиц пожарно-спасательной техники и 30 человек личного состава. Предполагаемая причина пожара - занесение источника зажигания извне неустановленным лицом (лицами). Погибших и пострадавших нет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

51
Теги