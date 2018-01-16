В Грузии убит бывший командующий Национальной гвардией генерал Сосо (Самсон) Кутателадзе.

16 января генерал был найден убитым из огнестрельного оружия в собственном кабинете, который расположен на территории так называемого «Стамбульского» рынка в Рустави. 54-летний генерал был одним из владельцев рынка, сообщает Новости-Грузия.

Нападение произошло около 18 часов, в то время, когда сотрудники рынка еще были на своих местах и торговля была открыта.

Неизвестный преступник осуществил несколько выстрелов в кабинете. Кутателадзе погиб на месте. При этом очевидцы заявляют, что не слышали ни выстрелов, ни каких-либо странных звуков из офиса. Погибшего обнаружил сотрудник охраны.

Друзья не подтверждают распространенную информацию о том, что у него были переговоры в связи с готовящейся продажей своей доли руставского рынка.

Мотивы преступления по-прежнему не известны.

Самсон Кутателадзе был избран депутатом парламента Грузии в 2008 году, он баллотировался от правящей в то время партии «Единое национальное движение» в Сачхере. По данным «Рустави-2», его главным рекомендатором в то время был миллиардер Бидзина Иванишвили.

В бытность парламентарием Кутателадзе занимал пост заместителя председателя комитета обороны и безопасности.

Кутателадзе сделал успешную военную карьеру. С 1991 года работал в ВС Грузии на разных должностях. До 2001 года работал в Сачхерском батальоне; с 2001 года — в составе Национальной гвардии; 2004 — 2006 годах — генерал Национальной гвардии.

Генерал участвовал в боях в Цхинвальском регионе и в Абхазии, а также в миротворческих операциях в Ираке. Соломон Кутателадзе был награжден орденом Вахтанга Горгасали третьей степени.

Глава городского управления Рустави Тамаз Мешвелашвили сообщил журналистам, что в связи с убийством проводятся экспертизы и следственные мероприятия. Тело убитого направлено на экспертизу.

«Поступило сообщение, что на территории т.н. Стамбульского рынка в Рустави, в своем кабинете убили директора рынка. При осмотре тела были обнаружены огнестрельные ранения. Следствие началось по двум статьям – 236-ой и 108-ой, что подразумевает противоправные приобретение, хранение, ношение огнестрельного оружия и умышленное убийство. Проводятся экспертизы и следственные мероприятия», — сказал Мешвелашвили.

Один из дольщиков рынка также заявил, что у Кутателадзе не было врагов и ему не известно, что произошло. «Мы были друзьями. Я узнал, что Сосо скончался и приехал сюда. Утром мы были вместе, он был в хорошем настроении. У него не было конфликтов. Нам не дают права зайти внутрь», — сказал он журналистам.