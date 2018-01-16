Новый антирекорд установлен за прошедшие сутки в Украине - сразу 12 граждан погибли на пожарах в быту 15 января, еще восемь украинцев получили травмы различной степени тяжести, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечают пожарные, именно собственная небрежность украинцев является основной причиной возникновения возгораний и как следствие гибели людей. «Курение в постели, перегрузки электросети и бытовых приборов, старые обогреватели, неисправное печное отопление, а также небрежность взрослых по отношению к собственным детям. Речь идет об оставленных без присмотра спичках и ярких зажигалках в местах, легко доступных для детей, а также многочисленные случаи, когда малолетние дети остаются дома наедине с включенными электроприборами. С высокой вероятностью эти факторы приводят к пожарам в домах», – подчеркнули в ведомстве.

Также по данным ГосЧС, статистика свидетельствует о том, что чаще всего жертвами огненной стихии становятся пожилые люди, а также многодетные семьи, и граждане, которые оказались в сложных жизненных условиях.

Так, 14 января в городе Марганец Днепропетровской области во время ликвидации пожара в одной из квартир 5-этажного жилого дома на улице Киевской пожарные обнаружили на матрасе без сознания мужчину 1956 года рождения. Спасатели вынесли его на свежий воздух и начали оказывать помощь, но привести в чувство мужчину уже не удалось.

Еще один гражданин этого дня погиб в городе Александрия Кировоградской области. Тело мужчины 1953 года пожарные обнаружили в одной из комнат в частном домохозяйстве.

Уже 15 января огонь унес жизни 12-ти граждан в Винницкой, Житомирской, Киевской, Одесской, Ривненской, Сумской областях и в Киеве.

В частности, в Киевской области в селе Апрельское Броварского района в частном жилом доме возник пожар, в котором погиб ребенок 2012 рождения. Еще два человека получили травмы.

Всего с начала нового года показатель погибших и пострадавших на пожарах составляет уже 118 и 68 человек соответственно.