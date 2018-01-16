также в разделеОбщество
В Польше украинца обвиняют в перевозке нелегалов 8
В Украине запустили дополнительную линию для печати биометрических паспортов 15
Коломойский прокомментировал расследование о махинациях в «Приватбанке» 19
В Раде создали еще три депутатских объединения 18
ВНО будут проводить по новым правилам 25
Нардеп от «Оппоблока» проигнорировал 7 допросов по делам Майдана 32
Президент одобрил запрет на установку счетчиков газа без согласия жильцов 24
В ГПУ объяснили причину обысков в «Укргаздобыче» 24
В Украину запретили ввозить 25 книг из РФ 89
Минздрав: Корь пришла в Украину из Румынии 44
В Косово застрелили лидера местных сербов 25
В Украину идут сильные снегопады 98
В Крыму Балуха приговорили к 3 годам и 7 месяцам колонии 52
Михалков и рэпер «Баста» попали в «черный список» Минкульта 48
Золотарев: Обмен пленными – полностью заслуга Медведчука 31
Названы имена полуфиналистов украинского отбора «Евровидения» 81
Активисты приковали себя наручниками к решетке на входе в прокуратуру Киевской области 69
СБУ и ГПУ снова пришли с обысками в «Укргаздобычу» 44

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на тонкий лед на прудах и реках, и предостеречь от этого своих детей, сообщает пресс-служба ГосЧС.

«В связи с понижением температурных показателей и морозной погодой на водоемах Украины начал формироваться ледовый покров, толщина которого составляет до 5 сантиметров и опасна», – говорится в сообщении.

По данным ГосЧС, к сожалению, уже есть и жертв первой льда.

15 января на Черкасщине в Службу спасения поступила информация о двух парнях, которые провалились под лед на реке Днепр. Происшествие произошло в 150 метрах от берега. По словам случайных свидетелей, двое друзей направлялись по Днепру вдоль берега, когда лед не выдержал и они оба оказались в воде. Рыбаки, которые были неподалеку от места происшествия, по телефону «101» сообщили спасателям и начали оказывать помощь пострадавшим.

Еще до появления на месте происшествия сотрудников ГосЧС рыбакам удалось спасти 17-летнего парня. Его же 16-летнего товарища, который исчез под водой, спасти не удалось. Тело погибшего через сорок минут поисков было поднято на поверхность спасателями 2-й государственной пожарно-спасательной части и сотрудниками городской коммунальной аварийно-спасательной службы.

«Именно поэтому, с целью предупреждения несчастных случаев на едва подмерзших водоемах, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не выходить на тонкий лед на прудах и реках, и предостеречь от этого своих детей. Заядлым рыбакам также следует учитывать, что зимняя ловля рыбы требует особенно строгого соблюдения правил безопасности при нахождении на льду. Помните, что необдуманная и неосторожное поведение может стоить жизни», –сказано в сообщении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

76
Теги