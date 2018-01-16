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Департамент миграции Литвы обнародовал список из 49 россиян, которым за нарушения прав человека и отмывание денег запрещен въезд в страну.

Этот список обнародован на основании вступления в силу в Литве с 1 января «Закона Магнитского», сообщает Укринформ.

В списке есть имена, фамилии, даты рождения и гражданство. В нем есть лидер Чечни Рамзан Кадыров, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и заместитель председателя Следственного комитета МВД РФ генерал-майор Олег Логунов, который вел дело Магнитского, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухнальова, Сергей Подопригора, которые приняли решение по этому делу, руководители Налоговой инспекции Москвы, должностные лица, разные чиновники и другие лица.

Напомним, российский адвокат Сергей Магнитский умер в СИЗО «Матросская тишина» в ноябре 2009 года. Его обвиняли в причастности к организации незаконного возврата излишне уплаченного налога на прибыль за 2006 год.

Как считают коллеги Магнитского и правозащитники, его целенаправленно довели до смерти условиями содержания и отказом в медицинской помощи в отместку за то, что он раскрыл преступную схему, при

«Закон Магнитского» был принят в декабре 2012 года, а в апреле 2013-го Минфин США начал составлять санкционные списки российских граждан, которых он считает виновными в смерти Магнитского.
ForUm

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