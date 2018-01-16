также в разделеМир
Туск и Юнкер призвали Великобританию не выходить из ЕС 29
США определятся с новыми санкциями против РФ до 29 января 30
Под завалами дома в Антверпене нашли тела двух человек 38
Партию Пучдемона обязали возместить «откаты» на €6,6 миллиона 32
В Грузии убили бывшего командующего Нацгвардией 97
В Колумбии обрушился новый мост, 10 погибших 51
Литва обнародовала свой «список Магнитского» 36
В Бельгии в результате взрыва обрушился жилой дом 59
Умерла солистка группы Cranberries 103
Папа Франциск: мир находится в шаге от ядерной войны 131
В российской школе произошла драка с поножовщиной: 15 пострадавших 118
Трамп: Я не расист 47
Израиль закрыл последний пункт пропуска на границе с Газой 118
В Португалии во время пожара на карточном турнире погибли 8 человек 50
В Турции самолет выкатился за посадочную полосу и едва не упал в море 174
СМИ: Войска Асада совершили очередную химическую атаку 131
Врач рассказал о здоровье Трампа 91
В Праге автобус столкнулся с легковушкой: 3 человека погибли, 45 – травмированы 44

Премьер-министр Румынии Михай Тудосе ушел в отставку после того, как исполком правящей Социал-демократической партии (PSD) большинством голосов лишил его политической поддержки.

Временно исполнять обязанности премьер-министра со вторника будет заместитель главы правительства Паул Стэнеску, сообщает УНИАН.

Напряжение между главой партии Ливиу Драгнеа и Михаем Тудосе возник на прошлой неделе, когда премьер-министр публично обвинил близкую к Драгнеу главу МВД во лжи и предложил уйти в отставку.

После голосования Тудосе отметил, что подаст президенту страны официальное заявление об отставке «сегодня или завтра».

Также он добавил, что несет ответственность за свои поступки и не сожалеет о своих действиях в должности премьер-министра Румынии. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

48
Теги