Премьер-министр Румынии Михай Тудосе ушел в отставку после того, как исполком правящей Социал-демократической партии (PSD) большинством голосов лишил его политической поддержки.

Временно исполнять обязанности премьер-министра со вторника будет заместитель главы правительства Паул Стэнеску, сообщает УНИАН.

Напряжение между главой партии Ливиу Драгнеа и Михаем Тудосе возник на прошлой неделе, когда премьер-министр публично обвинил близкую к Драгнеу главу МВД во лжи и предложил уйти в отставку.

После голосования Тудосе отметил, что подаст президенту страны официальное заявление об отставке «сегодня или завтра».

Также он добавил, что несет ответственность за свои поступки и не сожалеет о своих действиях в должности премьер-министра Румынии.