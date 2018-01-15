Международный валютный фонд официально уведомил украинские власти о том, что принятие президентского законопроекта об антикоррупционном суде (АКС) в его нынешней редакции будет означать нарушение Киевом своих обязательств перед международными партнерами.

В свою очередь в Администрации президента заявили, что президентский проект закона о разработан в соответствии с Конституцией Украины и в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий заявил, что вынужден покинуть Грузию.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым освобождение заложников, политзаключенных и формат миротворческой миссии ООН на Донбассе. По словам Климкина, позиции сторон очень далеки друг от друга.

Апелляционный суд Киева отменил решение суда первой инстанции, который признал незаконными действия детектива НАБУ относительно обращения с ходатайством о выдаче народного депутата Александра Онищенко.

Представитель Украины в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук заявляет, что в тексте Будапештского меморандума Россия обязалась не применять не только ядерное, но и какое-либо другое оружие против Украины.

Министерство экономического развития и торговли Украины отменило санкции в отношении российского поставщика угля ООО «Южтранс», которые запрещали внешнеэкономические связи с этой компанией.

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время помилует обвиненную за преступления против государства женщину, чтобы продолжить работу над обменом заложниками. Об этом во время согласительного совета заявила первый заместитель председателя Верховной Рады, уполномоченный Президента Украины по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко.

Руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк предполагает, что офшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин («Единая Россия») предложил денонсировать Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной в той части, где страны признают территориальные границы друг друга.

Стоимость покупки доллара в киевских небанковских обменных пунктах просела до 28,60 гривни/доллар, тогда как в пятницу, 12 января, доллар стоил 28,70 гривни/доллар.

Следственный комитет России возбудил более 200 уголовных дел по фактам преступлений на востоке Украины.

Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после «референдума» в Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Со среды, 17 января, в Украине ожидается повышение температуры воздуха, сообщила синоптик Наталья Диденко.