также в разделеОбщество
15 января. Картина дня 60
Полиция возобновила расследование дела против Шабунина 50
На Одесчине за вымогательство задержали полицейского начальника 46
Захарченко угрожает взять «Vodafone-Украина» под «внешнее управление» 902
СБУ установила имена более 2000 боевиков ЧВК «Вагнера» 49
В Украине испытали модернизированный ЗРК «Печора» 71
Минобороны решило награждать огнестрельным оружием только военных 36
В Польше хотят дать кораблям названия украинских городов 62
Суд разрешил экстрадицию Онищенко 74
Почему в Украине замалчивается роль Медведчука в обмене пленными 100
Французская Le Monde назвала Медведчука главным переговорщиком от Украины по обмену пленными 60
В СБУ рассказали, куда сбежал Плотницкий 100
Ограбление коллекционера оружия: Бывший топ-чиновник милиции объявлен в розыск 68
Луценко отчитается в Раде о спецконфискации «денег Януковича» 45
СБУ за 2 месяца разрешила гастроли почти 50 российских артистов 73
Обмен пленными: Порошенко готовится помиловать женщину 79
В двух прифронтовых селах возобновили выплаты пенсий 44
Российскому политологу запретили въезд в ЕС на три года 60

В Волновахе полицейские задержали 48-летнего жителя района, который дружа с одним из террористов, передавал ему данные о передвижении техники украинской армии, сообщает отдел коммуникации Донецкой области.

Отмечается, что в мае 2014 года пророссийски настроенные активисты из числа местных жителей проводили референдум за отделение от Украины и присоединения к России в селе Ивановка. Когда же идея создания «русского мира» на украинской территории провалилась, часть из них убежала на оккупированную территорию, чтобы уже с оружием в руках воевать за так называемую «ДНР». Одним из таких боевиков стал и знакомый задержанного. Имея одинаковые взгляды, товарищи продолжили общение.

«Он мне сам звонил и спрашивал об обстановке в районе, а я рассказывал, куда движутся колонны техники», - сообщил задержанный.

Таким образом с 2015 года террористы четко понимали, когда и в каком направлении двигались украинские военные, учитывая полученные данные в своих боевых расчетах.

Во время комплексной отработки Волновахи лицо информатора боевиков было установлено.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.256 «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги