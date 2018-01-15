В Волновахе полицейские задержали 48-летнего жителя района, который дружа с одним из террористов, передавал ему данные о передвижении техники украинской армии, сообщает отдел коммуникации Донецкой области.

Отмечается, что в мае 2014 года пророссийски настроенные активисты из числа местных жителей проводили референдум за отделение от Украины и присоединения к России в селе Ивановка. Когда же идея создания «русского мира» на украинской территории провалилась, часть из них убежала на оккупированную территорию, чтобы уже с оружием в руках воевать за так называемую «ДНР». Одним из таких боевиков стал и знакомый задержанного. Имея одинаковые взгляды, товарищи продолжили общение.

«Он мне сам звонил и спрашивал об обстановке в районе, а я рассказывал, куда движутся колонны техники», - сообщил задержанный.

Таким образом с 2015 года террористы четко понимали, когда и в каком направлении двигались украинские военные, учитывая полученные данные в своих боевых расчетах.

Во время комплексной отработки Волновахи лицо информатора боевиков было установлено.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.1 ст.256 «Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности» Уголовного кодекса Украины.