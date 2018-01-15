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Украина оказалась на втором месте после Новой Зеландии по объемам поставок сливочного масла в Европейский Союз. Об этом на своей странице в Facebook сообщила торговый представитель Украины Наталья Никольская.

«Украина оказалась на втором месте после Новой Зеландии по объемам поставок в ЕС сливочного масла. В январе-ноябре 2017 года в ЕС было ввезено 2,3 тыс. тонн соответствующей продукции, при этом годовые объемы поставок по сравнению с 2016 годом увеличены почти в семь раз», – говорится в сообщении.

Никольская также подчеркнула, что похожие тенденции наблюдаются и на глобальном рынке. «По данным наших коллег из США, в январе-октябре 2017 года Украина - восьмая в мире по объемам экспорта масла с общим объемом в 20,8 тыс. тонн и годовым ростом в три раза», – сообщила она.
ForUm

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