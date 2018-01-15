Польская государственная судоходная компания планирует предоставить заказанным на китайской верфи кораблям названия бывших польских городов на территории так называемых «восточных кресов». Об этом сообщил менеджера госкомпании Польское морское пароходство Павла Бжезицкого.

Первый корабль, который компания вскоре должна получить с китайской верфи, будет называться «Львов». Корабль будет иметь вместимость 39 000 тонн.

Дальнейшие заказанные корабли получат названия городов на бывших польских территориях, в частности, говорится о названиях городов Вильнюс и Тернополь.

«Мы меняем названия кораблей, которые в основном уже готовы и находятся на китайских верфях. Мы постепенно восстанавливаем названия. Для западной Польши это хорошие и ностальгические названия. Поэтому мы хотим, чтобы корабли имели названия бывших польских городов на восточных приграничных землях «, - сказал Бжезицкий, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Radio Szczecin .

Как отмечается, парусный корабль под названием «Львов» уже был в польском флоте перед войной. По мнению Бжезицкого, новые названия корабли не будут противоречивыми в политическом плане.

«Речь идет о пяти единицах, первым будет» Львов «. Это политически нейтральный шаг, поскольку в течение многих лет один из наших кораблей назывался «Львовские Орлята». И это никому не причинило вреда, поэтому с названием «Львов», возможно, также проблем не будет, - говорит Бжезицкий.

В Польше отмечают, что в немецком флоте длительное время находится ледокол «Штетин» под названием бывшего немецкого, ныне польского города Щецин.

Напомним, в прошлом году польское министерство внутренних дел объявило обсуждения нового дизайна польских паспортов. Среди изображений планировали разместить на документе: Остра Брама (Святые ворота) в Вильнюсе и львовское Кладбище орлят.

7 августа 2017 года МИД Украины вручил ноту протеста послу Республики Польша в Украине Яну Пекло в связи с намерениями польской стороны разместить на страницах нового паспорта изображение Мемориала орлят во Львове.

Позже Польша отказалась от этой идеи.

Орлята – участники боев против ЗУНР (1918-1919 гг.) и против большевиков (1920 г.) – были похоронены на Кладбище защитников Львова, которое является частью Лычаковского кладбища.