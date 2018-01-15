В СМИ продолжается обсуждение деталей самого масштабного за все годы вооруженного противостояния обмена пленными.

«Президент и в целом властный лагерь стараются молчать о компромиссе и подать ситуацию так, что обмен стал результатом исключительно давления на Россию», – пишет известный журналист, политический обозреватель издания «2000» Сергей Бурлаченко в материале «Мы живем, под собою не чуя страны».

При этом, отмечает автор, ничего не говорится о роли Виктора Медведчука, «благодаря встречам которого сначала с президентом России, а затем и с лидерами самопровозглашенных республик и патриархом РПЦ Кириллом процесс обмена был разблокирован». Любопытно, что, в отличие от украинских СМИ, «об этой роли в дни обмена писали многие западные издания…».

По мнению автора, о позитивной роли обмена в урегулировании конфликта можно было бы говорить, «если бы каждая из противостоящих сторон отмечала, что он состоялся лишь благодаря тому, что противоположный лагерь смог пойти на компромисс». Но так, акцентирует внимание Сергей Бурлаченко, говорит лишь представитель Украины в гуманитарной подгруппе Виктор Медведчук. «А в многочисленных высказываниях президента Порошенко, приведенных на его сайте, подчеркивается прежде всего роль Германии и Франции в проведении обмена», – отмечает журналист. И потому прогноз Бурлаченко относительно влияния состоявшегося обмена на мирные перспективы на востоке Украины неутешителен.

Напомним, последний обмен между Киевом и неподконтрольными территориями состоялся 27 декабря 2017 года, после 15-месячного перерыва, и стал самым масштабным с декабря 2014-го. Иностранные СМИ и ведущие информагентства мира сообщают, что обмен проведен благодаря усилиям Виктора Медведчука, который при поддержке Русской православной церкви обратился с просьбой о содействии к президенту РФ. Владимир Путин позвонил Захарченко и Плотницкому, и договоренность об обмене была достигнута.

Виктор Медведчук как представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе занимается вопросом обмена пленными с 2014 года. Благодаря его усилиям за годы конфликта уже 478 украинцев вернулись домой.