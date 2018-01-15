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Французская газета Le Monde, освещая состоявшийся 27 декабря обмен пленными, признала, что Виктор Медведчук, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, стал главным переговорщиком от Украины в процессе подготовки обмена пленными.

«Московский патриархат 25 декабря организовал встречу глав сепаратистов «народных республик» Донецка и Луганска и главного украинского переговорщика Виктора Медведчука для завершения соглашения», — пишет Le Monde, подчеркивая ведущую роль Виктора Медведчука в переговорах и подготовке обмена.

В свою очередь французская версия Еuronews отмечает, что Виктор Медведчук, представитель Киева, близкий к Владимиру Путину, заявил о втором этапе обмена пленными: Киев может освободить 74 пророссийских активиста, а сепаратисты — 29 пленных, возвращения которых добивается украинская власть.

Известное французское информационное агентство France-Presse пишет: «В середине ноября украинский политик Виктор Медведчук, который является одним из представителей Киева на переговорах с повстанцами и считается близким к Путину, попросил президента России поговорить с лидерами сепаратистов, чтобы продвинуть идею обмена пленными в формате "всех на всех"». Также со ссылкой на Медведчука France-Presse сообщает о втором этапе обмена, дата которого пока не определена.

Напомним, ряд влиятельных франкоязычных СМИ, таких как La Croix, Liberation, La Nouvelle Republique, La Libre Belgique, высоко оценили роль Виктора Медведчука в освобождении украинских пленных. О его участии в подготовке самого масштабного обмена пленными писали все главные международные новостные агентства —  Франс Пресс, Синьхуа, Рейтер, Ассошиэйтед Прес и ведущие мировые СМИ.
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