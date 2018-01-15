«Газпром» не планирует обжаловать решение Стокгольмского арбитражного суда по спору с «Нафтогазом Украины». Об этом сказал журналистам заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев.

«Там ничего нового нет. Решение арбитража вступило в силу. Зачем?», - сказал он, отвечая на вопрос, будет ли холдинг обжаловать решение суда, сообщает ТАСС.

Напомним, НАК «Нафтогаз Украины» выиграл в Стокгольмском арбитраже дело против «Газпрома» по контракту на поставку газа по всем спорным вопросам.

Также «Нафтогаз» не намерен платить за поставленные «Газпромом» объемы газа на оккупированные территории Луганской и Донецкой областей.

В «Газпроме» заявили, что Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма обязал НАК «Нафтогаз Украины» уплатить сумму просроченной задолженности за поставки газа в размере 2,019 млрд долл, а также проценты с 22 декабря 2017 года по дату осуществления такого платежа в размере 0,03% за каждый день просрочки.