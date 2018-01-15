В Венгрии заявили, что Украина планирует внести изменения в свое законодательство, которые приведут к новым ограничениям прав меньшинств.

Соответствующее заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто размещено на сайте ведомства, сообщает Европейская правда.

«Вместо того чтобы смягчить конфликты, Украина сделала дальнейшие предложения по ограничению использования языка и гражданства. Например, будет обязательным показывать украинский перевод диалогов во время постановок театра, а венгерские газеты также публикуются на двух языках», - сказал Сийярто.

«Правительство Венгрии выступит против последних мер с той же настойчивостью, как и против закона об образовании», - добавил министр.

Напомним, Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».