Генеральный прокурор Юрий Луценко отчитается на заседании парламентского комитета по нацбезопасности и обороне о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Генпрокурор Ю. Луценко 17.01.18 примет участие в заседании комитета ВР по нацбезопасности и обороне, где отчитается о ходе спецконфискации средств экс-президента Виктора Януковича и его окружения», – написала она на своей странице в Twitter.

Ранее на заседании согласительного совета парламента в понедельник председатель комитета Сергей Пашинский заявил, что Луценко вызывают на заседение комитета.

По его словам, этот вопрос важен для национальной безопасности Украины, поэтому главу ГПУ ждут на заседании комитета 17 января, сообщает «Украинская правда».

«Официально приглашаю генерального прокурора в среду к нам на комитет, чтобы он доложил, сколько мы конфисковали, у кого, и что мы делаем, чтобы еще конфисковать», - сказал Пашинский.

Напомним, руководитель департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк предполагает, что офшорные фирмы могут отсудить назад конфискованные деньги бывшего президента Украины Виктора Януковича.

Ранее арабское издание Al Jazeera в рамках расследование обнародовало решение Краматарского районного суда от 28 марта 2017 года по спецконфискации 1,5 млрд долл. экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Документ содержит 94 страницы с указанием фамилий лиц и названий компаний, фигурировавших в схемах по хищению денежных средств. Одной из таких компаний называется ICU, председателем совета директоров которой до 2014 года была глава НБУ Валерия Гонтарева. Согласно документу, в период с 2012 по 2014 гг. компания содействовала выводу из Украины денег «семьи Януковича».

В то же время антикоррупционная организация Transparency International Украина призывает в законном порядке опубликовать этот приговор, поскольку подлинность опубликованного текста пока точно не подтверждена.

В апреле 2017 генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что суд в Краматорске Донецкой области принял решение о конфискации средств бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения. Это решение до сих пор официально не обнародовали.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы», которое обязано обнародовать судебное решение в реестре, ссылается на запрет органов прокуратуры. Генеральная прокуратура, в свою очередь, утверждает, что признала это решение государственной тайной и не может ни подтвердить, ни опровергнуть подлинность опубликованных журналистами документов.