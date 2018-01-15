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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин обсудил с российским коллегой Сергеем Лавровым освобождение заложников, политзаключенных и формат миротворческой миссии ООН на Донбассе. Об этом министр сообщил в Twitter.

По словам Климкина, позиции сторон очень далеки друг от друга.

«Только что разговаривал с Лавровым об освобождении наших заложников и политических заключенных, а также по формату возможной миротворческой миссии ООН для оккупированного Донбасса. Позиции очень далеки, но должны работать дальше», - написал глава МИД.

 


 

 

Он добавил, что стороны обсудили также вопрос СЦКК и не обошли вниманием итоговую пресс-конференцию Лаврова.

Напомним, первый вице-спикер ВР, представитель президента в ТКГ по Донбассу Ирина Геращенко сказала, что Президент Петр Порошенко помилует женщину, которая совершила серьезное преступление, для приближения следующего этапа освобождения заложников ОРДЛО.

Лавров заявил, что Россия уважает территориальную целостность Украины в границах, сложившихся после «референдума» в Крыму.  
ForUm

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