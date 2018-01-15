Президент Петр Порошенко в ближайшее время внесет в Верховную Раду новое представление на назначение членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом заявила представитель Президента в ВР Ирина Луценко на заседании Согласительного совета, сообщает Укринформ.

«Президент внесет в ближайшее время, надеюсь, на этой неделе, представление новых членов Центральной избирательной комиссии», - отметила Луценко.

Она также призвала профильные комитеты после внесения представления рассмотреть этот вопрос на своих заседаниях.

Напомним, в июне 2106 года Президент предложил уволить 12 из 15 членов Центральной избирательной комиссии, среди которых председатель ЦИК Михаил Охендовский и его заместители Андрей Магера и Жанна Усенко-Черная.

У 12 из 15 членов Центризбиркома семилетний срок полномочий завершился еще 1 июня 2014 года, но они продолжают выполнять свои обязанности.

Фракции и депутатские группы парламента еще в 2015 году подали свои кандидатуры в состав ЦИК.

Представление о назначении новых членов ЦИК Президент вносит в Верховную Раду после консультаций с фракциями и обсуждения их предложений.