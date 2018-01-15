Украина из-за похолодания во второй декаде января 2018 года увеличила отбор газа из хранилищ почти вдвое – до 77,69 млн кубометров в сутки.

Об этом свидетельствуют данные ПАО «Укртрансгаз», сообщает Укринформ.

По данным УТГ, в течение 1-9 января среднесуточный отбор газа из ПХГ составил около 40,75 млн кубометров в сутки, а в течение 10-13 января он вырос до среднего значения 74,35 млн кубометров. 13 января отбор газа составил 77,69 млн кубометров.

Всего с начала отопительного сезона, который пришелся на 24 октября, и по 13 января 2018 года запасы газа в подземных хранилищах Украины снизились на 17,4% или на 2,945 млрд кубометров – до 14,29 млрд кубометров. В то же время запасы газа в хранилищах по состоянию на 13 января текущего года на 26,3% больше, чем по состоянию на аналогичную дату 2017 года.