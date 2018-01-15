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Служба безопасности Украины получила 50 запросов о разрешении гастролей российских артистов и отказала 1 артисту с начала действия закона о получении разрешения спецслужбы на гастроли артистов страны-агрессора. Об этом говорится в ответе СБУ на запрос Українських Новин.

«С момента вступления в силу закона Украины «О внесении изменений в закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» в Службу безопасности поступило около 50 запросов от организаторов указанных гастролей», - сказано в нем.

Спецслужба нашла основания для отказа в 1 случае.

«На данный момент обнаружены законные основания для недопущения в гастрольных мероприятиях в Украине 1 гражданина страны-агрессора, о чем проинформирован организатор мероприятия», - сообщает СБУ.

Спецслужба не раскрывает имени российского артиста, гастроли которого запрещены, ссылаясь на то, что такая информация может нанести значительный ущерб его репутации.

Напомним, 5 октября Верховная Рада обязала организаторов мероприятий в Украине советоваться с СБУ в отношении артистов, которых хотят пригласить из Российской Федерации. 

7 ноября данный закон подписал Президент.

Служба безопасности Украины разработала порядок для организаторов гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора. 
ForUm

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