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Жителям поселков Травневое и Гладосово, которые в конце ноября прошлого года вернулись под контроль украинской власти, полностью возобновили выплаты пенсий. Об этом сообщает руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Как сообщает Наталья  Рад, начальник главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, всю накопленную задолженность по пенсиям люди получили к новому году, и в дальнейшем начисление и выплата пенсий им осуществляется в штатном режиме», - написал он в Facebook.

По информации главного управления ПФ в Донецкой области, в Гладосово украинскую пенсию получают 15 пенсионеров, в Травневом – 45.

Напомним, в конце ноября населенные пункты Травневое и Гладосово, которые ранее находились в «серой» зоне,  были взяты ВСУ под свой контроль. Отмечалось, что это стало возможным благодаря проведенной операции на Светлодарской дуге.
ForUm

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