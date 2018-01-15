Жителям поселков Травневое и Гладосово, которые в конце ноября прошлого года вернулись под контроль украинской власти, полностью возобновили выплаты пенсий. Об этом сообщает руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

«Как сообщает Наталья Рад, начальник главного управления Пенсионного фонда в Донецкой области, всю накопленную задолженность по пенсиям люди получили к новому году, и в дальнейшем начисление и выплата пенсий им осуществляется в штатном режиме», - написал он в Facebook.

По информации главного управления ПФ в Донецкой области, в Гладосово украинскую пенсию получают 15 пенсионеров, в Травневом – 45.

Напомним, в конце ноября населенные пункты Травневое и Гладосово, которые ранее находились в «серой» зоне, были взяты ВСУ под свой контроль. Отмечалось, что это стало возможным благодаря проведенной операции на Светлодарской дуге.