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Виктор Медведчук, лидер Общественного движения «Украинский выбор — Право народа», прокомментировал сайту «Сегодня» информацию о якобы введении в отношении него санкций США, обнародованную народным депутатом от блока БПП Иваном Винником.

«В отношении меня уже действуют санкции, несколько лет назад введенные Соединенными Штатами Америки. Эти санкции являются инструментом политического преследования за мою жесткую и принципиальную позицию, направленную против внешнего управления, которое Вашингтон ввел в Украине начиная с 2014 года. И я буду продолжать бороться против проводимой ими политики, направленной на продолжение вооруженного противостояния на Донбассе, против попыток любой ценой сорвать обмены удерживаемыми лицами. Я буду отстаивать идею именно мирного урегулирования на Востоке Украины, которая так не нравится США, буду отстаивать независимость и суверенитет Украины», — отметил Медведчук.

«А Виннику и ему подобным из БПП стоит включить наконец мозги, если они есть, чтобы понять: надо не тешить себя иллюзиями по поводу санкций в отношении меня, возникающими в результате уязвленно-болезненного восприятия моей деятельности (истерическое обсасывание Винником покрытой пылью «санкционной истории», в которой нет ничего нового и оригинального, свидетельствует лишь о его личной беспомощности и неполноценности, вызываемой самим фактом моего существования). Вместо этого им нужно начинать бороться против внешнего управления, введенного Соединенными Штатами в Украине. Потому что для них это единственный способ удержаться у власти. И чем раньше они это поймут, тем выше их шансы на выживание. Только я борюсь с внешним управлением США ради восстановления суверенитета и независимости Украины, а им эта борьба необходима исключительно для сохранения власти. Хватит ли тому же Виннику и таким, как он, ума и времени понять это, остается под вопросом», — резюмировал Медведчук.

 
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