Народный депутат Борислав Розенблат подал иск против Украины в Европейский суд по правам человека.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на адвоката Розенблата Алексея Шевчука.

Он предоставил ответ ЕСПЧ о том, что суд уже получил обращение.

«Сегодня Европейский суд начал официальные процедуры по жалобе Розенблата. Есть производство Розенблат против Украины. Там системно собраны все нарушения профильной конвенции от незаконной прослушки народного депутата с нарушением регламента Верховного Рады до легализации ручным судьей венгерского самолета. Пусть с этой правовой порнографией Украины разбирается независимый орган Европы», - сообщил Шевчук.

О «легализации венгерского самолета» он пояснил:

«Можете написать до легализации обыска венгерского воздушного судна и незаконный арест народного депутата со скачками молодых детективов по взлетной полосе с решением не главы пограничной службы, а руководства НАБУ».

Напомним, 19 октября детективы НАБУ предотвратили вывоз за границу материалов, важных для расследования так называемого «янтарного дела». Неотложные следственные действия проводились в соответствии с ч.3 ст.233, ст.234 Уголовного процессуального кодекса Украины (до вынесения постановления следственного судьи).

В аэропорту «Киев» сотрудники НАБУ задержали нардепа Борислава Розенблата при попытке вылететь в Кельн. При этом он якобы при себе имел золото и бриллианты. Сам нардеп заявил, что вез бижутерию для племянниц.

20 октября Соломенский райсуд удовлетворил ходатайство прокуроров САП и обязал народного депутата воздерживаться от общения с некоторыми лицами, носить электронный браслет, не отлучаться без разрешения из Киева и Житомира, сдать паспорта для выезда за границу.

Законность оснований получения Розенблатом дипломатического паспорта, изъятого детективами НАБУ 19 октября, будут проверять в рамках отдельного уголовного производства.

Розенблат является фигурантом «янтарного дела».