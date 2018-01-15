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В течение последних пяти лет в Германии наблюдается заметный рост количества поздних переселенцев. Только в течение 2017 расположенный в земле Нижняя Саксония единственный в ФРГ лагерь приема поздних переселенцев из стран бывшего СССР зарегистрировал 7134 репатриантов. Об этом сообщил директор учреждения Генрих Герншемаер, пишет DW.

По словам Герншемаера, зафиксированное в прошлом году количество поздних переселенцев из стран постсоветского пространства превышает показатель 2016 года на около 500 человек. Большинство из прибывших в Германию поздних переселенцев - молодые семьи, которые уже имеют в ФРГ родственников, подчеркнул руководитель учреждения.

Среди новоприбывших в ФРГ поздних переселенцев количественно лидируют выходцы из Казахстана и России. «На третьем месте сейчас стоит Украина», - отметил Герншемаер. Многие из новоприбывших имеют образование, добавил он.

Максимальное число этнических немцев-поздних переселенцев прибыло в Германию в 1990 году – 400 тысяч человек, а минимальное количество таких переселенцев  зафиксировали в 2012 году – 1800 репатриантов. С тех пор число поздних переселенцев постоянно росло.

К этому, в частности, привели изменения в законодательстве, которые значительно упростили въезд в страну с целью воссоединения семей. По мнению экспертов, в ближайшем будущем число поздних переселенцев из стран постсоветского пространства и в дальнейшем будет расти.

 
ForUm

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