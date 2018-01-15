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За минувшие сутки зафиксировано 6 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины, в двух случаях украинские военные были вынуждены открывать огонь, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате вражеских обстрелов двое украинских воинов получили ранения. 

На луганском направлении враг из минометов различных калибров и вооружения БМП вел огонь по позициям сил АТО неподалеку Новолуганского. Обстрелам из гранатометов подверглись опорные пункты в районе населенных пунктов Гладосово, Луганское и Троицкое.

На донецком направлении в светлое время суток противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки. Неподалеку Каменки украинских защитников обстреливал вражеский снайпер.

Кроме того, за минувшие сутки зафиксирован очередной факт присутствия российского вооружения на Донбассе. Подразделением ПВО был сбит БПЛА российского производства типа «Орлан-10». С начала перемирия это уже третий сбитый беспилотник этого типа.
ForUm

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