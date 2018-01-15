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Столичная полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в Деснянском районе.

По данным главка, тело потерпевшего без признаков насильственной смерти нашли прохожие возле больницы скорой помощи на улице Братиславской.

Киевские правоохранители получили сообщение, что у парковки рядом с больницей найдено тело неизвестного мужчины. По указанному адресу выехали экипажи патрульных и следственно-оперативная группа территориального управления полиции.

На месте врачи осмотрели мужчину, на вид ему 40-45 лет. Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено. Документов, удостоверяющих его личность, при нем не было. Тело направили на проведение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой будет установлена ​​причина смерти.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований. Начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские пообщались с вероятными свидетелями и очевидцами. Устанавливаются все обстоятельства этого происшествия. Следствие по делу продолжается.
ForUm

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