Следственный комитет России возбудил несколько уголовных дел по фактам реабилитации нацизма в Украине. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в опубликованном интервью Российской газете.



«Мы не можем оставаться безразличными к многочисленным фактам осквернения скульптурных и архитектурных сооружений, посвященных борьбе с фашизмом и жертвам фашизма, а также осквернению символов воинской славы России на территории Украины, - подчеркнул Бастрыкин. - Думаю, помните, что сделали украинские националисты с такими памятниками в городе Глиняны Львовской области, в Новомосковске Днепропетровской области».

По его словам, следком возбудил уголовные дела по статье УК РФ «Реабилитация нацизма», устанавливаются обстоятельства этих преступлений».

Статья 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма) была введена в российский УК в мае 2014 года и предусматривает ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Нюрнбергского трибунала, одобрение преступлений, установленных этим приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны.

По российскому УК она грозит наказанием от штрафа до лишения свободы сроком до 3 лет, а в случае использования служебного положения или распространения ложных сведений через СМИ предусмотрено наказание до 5 лет лишения свободы. Также статья 354.1 УК РФ предусматривает ответственность за осквернение символов воинской славы России.