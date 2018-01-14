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Израиль принял решение закрыть КПП «Керм Абу Салим», который является единственной возможностью для торговли с сектором Газа. Об этом сообщил координатор действий правительства Израиля на палестинских территориях Йоав Мордехай.

Координатор отметил, что КПП закрыт с 14 января и до особого распоряжения.

«Власти Палестины проинформированы о решении, принятом израильским правительством из соображений безопасности», - написал Мордехай.

Глава координационного комитета по гуманитарной помощи Раид Футух подтвердил, что палестинская сторона проинформирована о решении правительства Израиля, сообщает Укринформ.

В секторе Газа, где проживает около двух миллионов палестинцев, действуют семь КПП, шесть из которых контролирует Израиль, а один - Египет.

Израиль закрыл КПП «Караре» в 2005 году, а остальные три - в 2007 г., когда началась блокада Газы. КПП «Керм Абу Салим» открыт, а «Бейт Ханун» - закрыт для транспортировки грузов.

 
ForUm

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