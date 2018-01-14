Участвующий в военном конфликте на востоке Украины «Грузинский легион» не выходил из состава Вооруженных сил Украины, подразделение лишь перешло в другую бригаду, рассказал командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.



«Это был внутренний конфликт с правлением 54-й (отдельной механизированной. – Ред.) бригады, которую мы покинули. Мы перешли в другую бригаду с более компетентным командиром. «Грузинский легион» не покинет Украину, пока не будет выиграна война и пока оккупированные Россией территории не вернутся под юрисдикцию Украины», — сказал Мамулашвили, сообщает РБК.

Он добавил также, что выход из 54-й​ бригады не связан с конфликтом политика Михаила Саакашвили и Президента Украины Петра Порошенко. «Абсолютно никаких политических мотивов. Я сделал заявление, что в политических процессах будем участвовать в Грузии, чьими гражданами мы являемся», — добавил он.

Напомним, 5 января в соцсетях появилось заявление военного подразделения «Грузинский легион» о выходе из состава 54-й ОМБр.

В свою очередь командование ОМБр заявило, что отдельного подразделения под названием «Грузинский легион» в составе 54-й бригады ВСУ никогда не существовало.

Основанный в 2014 году «Грузинский легион» с 24 февраля 2016 года находился в составе Вооруженных сил Украины, интегрировался в 25-й батальон «Киевская Русь» 54-й ОМБр (3-я рота). В истории Украины это первый случай, когда в состав вооруженных сил официально были приняты иностранцы.