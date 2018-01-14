По меньшей мере восемь человек погибли во время пожара в центре отдыха в португальском городе Вила-Нова-де-Раинья, еще десятки пострадали в давке при попытке покинуть здание.
Инцидент произошел вечером 13 января во время карточного турнира, который проходил в здании местного центра отдыха. По словам мэра города Хосе Антонио де Хесуса, за игрой наблюдали более 60 человек, сообщает РБК.
Как сообщили пожарные, вероятной причиной возгорания стал взрыв в котельной. В настоящий момент все пострадавшие госпитализированы, полиция выясняет все обстоятельства инцидента.
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