В ночь на 14 января после продолжительной болезни скончался журналист телеканала «Эспрессо» Дмитрий Гомон. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Татьяна Гомон.

«Димы ни стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле предоставило силы и веры. Мы все надеялись и я ни на минуту ни о чем не жалею», – написала она.

Дмитрий Гомон несколько лет боролся с онкозаболеванием.