также в разделеОбщество
«Грузинский легион» перешел в новую бригаду ВСУ 80
Полиция предлагает усилить наказание для педофилов 40
В оккупированном Докучаевске расклеили проукраинские листовки 42
В Ливии освободили похищенного боевиками украинского врача 30
Боевики обстреляли опорный пункт пограничников возле КПВВ «Гнутово» 31
На британском острове убили участника АТО 86
Полиция активизирует работу на админгранице с Крымом 51
«Киборгов» подадут на премию «Оскар» 39
Полиция заявляет о достижении наилучших за 5 лет показателей работы 54
В 2017 году за посещение Крыма в Украину не пустили 1,5 тысячи иностранцев 69
Президент усилил защиту прав детей-сирот 49
WP: ЦРУ считает, что за атакой вируса NotPetya стоят военные РФ 76
Одесский депутат назвал обвинения НАБУ в даче взятки «выдумкой и провокацией» 67
Директору «Виктории» продлили арест 41
СБУ расследует работу в Крыму Adidas, Puma и DHL 39
12 января. Картина дня 159
Суд продлил арест Ефремову 75
Правоохранители ищут депутата, пытавшегося дать взятку детективу НАБУ 98

В ночь на 14 января после продолжительной болезни скончался журналист телеканала «Эспрессо» Дмитрий Гомон. Об этом на своей странице в Facebook сообщила его жена Татьяна Гомон.

«Димы ни стало сегодня около двух ночи. Он до последнего момента был в здравом уме, с минимальным количеством обезболивающих за последний месяц. Он был настроен бороться и боролся, ведь лечение в Израиле предоставило силы и веры. Мы все надеялись и я ни на минуту ни о чем не жалею», – написала она.

Дмитрий  Гомон несколько лет боролся с онкозаболеванием.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

104
Теги