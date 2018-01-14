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15-летняя украинская теннисистка Марта Костюк стала самой молодой участницей основной сетки Australian Open, сумев пройти три раунда квалификации.

В финальном раунде отбора Костюк в тяжелом матче обыграла чешку Барбору Крейчикову 6:3, 5:7, 6:0, сообщает isport.ua.

Марта агрессивно начала матч, позволив Крейчиковой взять свою подачу только в восьмом гейме, до этого реализовав три брейка, но и упустив две свои подачи – так счет стал 5:3 в пользу украинки. Благодаря двум эйсам в следующем гейме Костюк заработала первые два сетбола, но завершить партию смогла только с третьей попытки.

Во втором сете соперницы попеременно владели инициативой, но в решающий момент чешка пару раз удачно подала и не позволила украинке перевести игру на тай-брейк.

Но уже третий сет был вчистую выигранным Костюк, которая сделали три брейка, защитила свои подачи и взяла сет «под ноль» – 6:0.

Справедливости ради стоит отметить, что перед третьим сетом Барбора взяла медицинский тайм-аут, пожаловавшись на проблемы в области спины или живота, что не давало ей возможности удачно играть на своей подаче.

Таким образом, 15-летняя Марта Костюк, занимающая 521-ю строчку мирового рейтинга, впервые в карьере выступит в основной сетке взрослого турнира Большого Шлема, став самой молодой участницей Australian Open в этом сезоне.

Помимо Костюк в основной сетке женского турнира Australian Open сыграют еще четыре украинки. 

Стоит отметить, что Костюк является действующей победительница юношеского турнира Australian Open, благодаря чему получила wild-card в квалификацию нынешнего розыгрыша.

Также Марта Костюк в прошлом году победила на юниорском Итоговом турнире.
ForUm

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