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На острове Гернси в проливе Ла-Манш убили добровольца АТО гражданина Латвии Мика Алпса. Об этом сообщается на странице в Facebook 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии.

«В центре Европы – на островах Британии Гернси произошло убийство бойца 8-го отдельного батальона Украинской добровольческой армии друга Мика Mick Alps», – сообщили в батальоне.

Отмечается, что Алпс был добровольцем в составе батальона в течение последних двух лет.

«Пытали, убили, привязали и сожгли в машине, которую Мик вез для военных нужд батальона», – говорится в сообщении.
ForUm

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