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Полиция активизирует работу на трех пунктах пропуска, расположенных на административной границе с оккупированным Крымом. Об этом шла речь вчера, 13 января, на оперативном совещании под председательством первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина.

Необходимость активизации работы полиции Крыма в направлении выявления и пресечения уголовных преступлений связана со значительным потоком людей и транспорта, которые ежедневно пересекают линию разграничения между Украиной и оккупированным Крымом. Так, только в течение прошлого года контрольные пункты в обоих направлениях пересекли более 2,5 миллиона человек и около 410 тыс. транспортных средств.

Аброськин отметил, что целью совещания является организация работы полиции Крыма по противодействию уголовным элементам. В частности, речь идет о выявлении преступлений, совершенных в отношении граждан Украины на территории полуострова. Также речь идет о выявлении и задержании лиц, которых правоохранительные органы Украины разыскивают за совершение преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Отдельно участники совещания обсудили работу по задержанию злоумышленников, которые прибывают в Украину для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, а также диверсионных актов. Кроме того, украинские правоохранители фиксируют случаи похищения транспорта, который исчезает на территории Крыма и находится там.

Поэтому полиция Крыма и прилегающих областей скоординируют свою работу в направлении выявления и пресечения уголовных преступлений. Для этого активизируется работа полиции на трех пунктах пропуска, расположенных на линии разграничения с оккупированным полуостровом.

«Мы начали эту работу, а сегодня собрались, чтобы обсудить ее первые результаты», - отметил Аброськин.
ForUm

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